بث مباشر .. حفل اعتزال ياسر القحطاني

المواطن - محمد سمعه

تنطلق بعد قليل فعاليات حفل اعتزال ياسر القحطاني نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق الذي يُقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ونشر حساب نادي الهلال عبر تويتر إنجازات وبطولات القناص ياسر القحطاني مع الأزرق طوال 13 عامًا من عام 2005 حتى 2018.

وحقق القحطاني مع الهلال عدة ألقاب وهي:

لقب وحيد في كأس الأمير فيصل بن فهد، سبعة ألقاب لكأس ولي العهد، خمسة ألقاب للدوري السعودي، لقبان لكأس الملك، كأس السوبر السعودي في مناسبة واحدة.

وسبق لـ ياسر القحطاني، أن شارك مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2006 بألمانيا، وشارك في بطولة كأس أمم آسيا عام 2007.

وسيخوض ياسر القحطاني في مباراة اعتزاله شوطًا مع فريقه المكون من أصدقائه، وشوطًا مع نجوم نادي الهلال.

وسيشارك في فريق ياسر القحطاني Y 20 كل من: ” سامي الجابر، يوسف الثنيان، محمد الدعيع، طارق التايب، السويدي كريستيان ويلهامسون، ميريل رادوي، لي يونجيبو، عمر عبد الرحمن ” عموري”.

وتنقل القناة الرياضية السعودية وقائع حفل اعتزال ياسر القحطاني.

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