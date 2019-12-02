بث مباشر لحفل جائزة الإعلام السعودي
ضمن منتدى الإعلام في الرياض

بث مباشر لحفل جائزة الإعلام السعودي

2019/12/02
الساعة 8:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بدأ قبل قليل حفل جائزة الإعلام السعودي، ضمن منتدى الإعلام السعودي الذي تستضيفه الرياض، اليوم الاثنين.

ويمكن مشاهدة البث المباشر للحفل عبر الرابط هنا

وانطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى بالرياض تحت عنوان “صناعة الإعلام …الفرص والتحديات”، بحضور نخبة من الخبراء وقادة الإعلام والفكر وبمشاركة أكثر من ألف إعلامي من 32 دولة.

ويناقش المنتدى على مدى يومين من خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل، قضايا صناعة الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، وتستعرض التجارب المحلية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والحضور الرقمي الطاغي على المشهد.

كما يسلط المنتدى الضوء على تجربة البرامج الحوارية وما تحظى به من قبول وما تواجهه من إشكالات، ومتطلبات النجاح المهنية والقضايا المتعلقة بالأداء والمصداقية ومحاربة الإشاعة وتأثير ذلك على مجمل الأحداث،

كما يستعرض المنتدى الاستثمار الإعلامي وإيرادات الإعلانات وغيرها من القضايا ذات الأهمية والارتباط بالساحة الإعلامية والتحديات التي تواجهه.

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