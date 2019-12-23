بث مباشر .. مباراة الشباب والشرطة العراقي

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعد قليل مباراته أمام الشرطة العراقي في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019.

وستنطلق مباراة الشباب والشرطة على ملعب ” الملز” في الرياض عند حلول السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وكشف الإسباني لويس غارسيا مدرب الشباب عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة الشرطة.

وجاء تشكيل الشباب مكونًا من:

عبدالله العويشير، جمال بلعمري، محمد سالم، متعب المفرج، فهد غازي، ألفريد ندياي، عبد المجيد الصليهم، تركي العمار، سيبا، أسبريا، جوانكا.

أما قائمة احتياطي الليث فجاءت مكونة من:

عواجي، أحمد شراحيلي، محمد البقعاوي، محمد السهلاوي، حسن القيد، عبدالملك الخيبري، حسن الراهب.

وستنطلق مباراة الشباب والشرطة على قناة أبو ظبي الرياضي الناقل الحصري للبطولة.

وكان الشباب خسر يوم الخميس الماضي من نادي أبها ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز أبها بثنائية دون رد.

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