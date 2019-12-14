بث مباشر .. مباراة #الهلال والترجي

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي الهلال لتجاوز عقبة مباراة الترجي التونسي في كأس العالم للأندية؛ أملاً في مواجهة نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في دور نصف النهائي.

وستُقام مباراة الهلال والترجي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

تشكيل الهلال

وجاء تشكيل الهلال الرسمي للمباراة مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، جانج هيون سو، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، أندري كاريلو، كارلوس إدواردو.

في خط الهجوم: عمر خربين.

وفي قائمة احتياط الهلال جاء كل من: محمد الواكد، غامدي، جحفلي، الحافظ، قادش، أمير كردي، عبدالله عطيف، نواف العابد، هتان باهبري، محمد الشلهوب، جيوفنكو، بافيتيمبي غوميز.

تشكيل الترجي

أما تشكيل نادي الترجي التونسي فجاء مكونًا من:

في حراسة المرمى: المعز بن شريفية.

في خط الدفاع: يعقوبي، بيدران، شيتي، سامح الدربالي.

في خط الوسط: كوليبالي، بينجوي، بونسو، الحوني، أنيس البدري.

في خط الهجوم: أوتارا.

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