بث مباشر .. مباراة الهلال وفلامنغو البرازيلي

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الهلال فلامنغو البرازيلي التي ستُقام، بعد قليل، على إستاد خليفة الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019 في الدوحة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز على فلامنغو البرازيلي، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، ليكون أول نادٍ سعودي يفوز على فريق لاتيني ويصل للمباراة النهائية.

وأعلن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عن تشكيلة الزعيم الرسمية في مباراة الهلال وفلامنغو البرازيلي، وجاءت كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، جامغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، كارلوس إدواردو، سالم الدوسري، أندريه كاريلو، جيوفينكو وجوميز.

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