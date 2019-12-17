بث مباشر .. مباراة الهلال وفلامنغو البرازيلي
في كأس العالم للأندية

بث مباشر .. مباراة الهلال وفلامنغو البرازيلي

2019/12/17
الساعة 8:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الهلال فلامنغو البرازيلي التي ستُقام، بعد قليل، على إستاد خليفة الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019 في الدوحة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز على فلامنغو البرازيلي، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، ليكون أول نادٍ سعودي يفوز على فريق لاتيني ويصل للمباراة النهائية.

وأعلن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عن تشكيلة الزعيم الرسمية في مباراة الهلال وفلامنغو البرازيلي، وجاءت كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، جامغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، كارلوس إدواردو، سالم الدوسري، أندريه كاريلو، جيوفينكو وجوميز.

لمتابعة البث المباشر لمباراة الهلال وفلامنغو البرازيلي من هنا

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • قبل مباراة الهلال وفلامنغو.. تاريخ العرب ضد الفرق البرازيلية
    •
  • الهلال وفلامنغو .. الزعيم قادر على صنع المستحيل
    •
  • مفاجأتان من الهلال تُوتران جيسوس
    •
  • لوشيسكو: الهلال ليس لديه ما يخسره أمام فلامنغو
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :