بث مباشر .. مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي بالرياض على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، التي ستنطلق، بعد قليل.

يوفنتوس ضد لاتسيو

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم باليوفي لتحقيق الفوز في مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو والحفاظ على لقب كأس السوبر الإيطالي، فيما يطمح لاتسيو للظهور بشكل مميز والتتويج باللقب.

وتُعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم هي الخامسة بين الفريقين في بطولة كأس السوبر الإيطالي، حيث حقق كل منهما الفوز مرتين.

تشكيل مباراة اليوم

وكان المديران الفنيان ماوريسيو ساري وسيموني إنزاغي قد أعلنا عن تشكيلة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي بالرياض التي ستنطلق، بعد قليل.

وجاء تشكيل اليوفي في مباراة يوفنتوس ولاتسيو كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ تشيزني، في الدفاع؛ دي تشيليو، بونوتشي، ديميرال، ساندرو، وفي الوسط: بنتانكور، بيانيتش، وماتويدي، ويقود الهجوم ديبالا، هيجواين ورونالدو.

على الجانب الآخر جاء تشكيل لاتسيو في السوبر الإيطالي كالتالي؛ ستراكوشا، ستفان رادو، أتشيربي، لويز فيليبي، لازاري، ميلينكوفيتش سافيتش، لييفا، لويس ألبيرتو، لوليتش، إيموبيلي، وكوريا.

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