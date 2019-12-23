بخماسية نظيفة.. الشباب يضرب الشرطة العراقي في الشوط الأول
ضمن منافسات كأس محمد السادس

بخماسية نظيفة.. الشباب يضرب الشرطة العراقي في الشوط الأول

2019/12/23
الساعة 8:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بتقدم الليوث بخماسية دون رد.

وبدأت مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي المقامة على استاد الأمير خالد بن سلطان بشكل سريع للغاية، وتمكن دانيلو أسبريا من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط على انطلاق اللقاء.

وعزز أسبريا تقدم فريقه بهدف ثانٍ عند الدقيقة السابعة من أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي، قبل أن يُسجل سيباستياو جونيور الهدف الثالث عند الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

وأضاف كريستيان دافيد الهدف الرابع في الدقيقة 21، وواصل الليوث الضغط ونجح أسبريا من تسجيل الهدف الثالث له والخامس لفريقه عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي بتقدم أصحاب الأرض بخماسية.

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ابو نورة
ضيف
ابو نورة

الف مبروك لليث وياليت يرجع مثل اول ونتمنى دعمه من هيئة الرياضة

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