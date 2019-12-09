بدء إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن
مع الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء

بدء إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن

2019/12/10
الساعة 12:04 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بدأت حسابات مستفيدي حساب المواطن- قبل قليل- استقبال الدفعة الجديدة من الدعم، مع الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية، محمد الجدعان، استمرار برنامج حساب المواطن بعد إقرار ميزانية 2020.

 

 

 

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مشعل الرويلي
ضيف
مشعل الرويلي

الله يجزاهم خير وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان يحفظهما الله ماقصروا مع المواطن بالدعم بكل المجالات اما فيما يخص الدفعات بحساب المواطن بالنسبه لي تمر فيها فتره كل شهر ينقص ولا اعلم لماذا حتى اعترض ومن ثم يصرف كل ماتم خصمه وهذا يعتبر اهتمام واضح بالمواطن كي ياخذ كل ذي حقاً حقه حفظهما الله وادام عزهم

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