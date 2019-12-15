بدء العد التنازلي لحفل ميدل بيست #الرياض

المواطن - علا البابلي

بدأ العد التنازلي لحفل ميدل بيست موسم الرياض الذي سوف ينطلق بعد أربعة أيام تقريبًا بمشاركة 100 فنان دي جي عالمي.

وكان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، نشر فور عودته إلى الرياض من رحلته العلاجية مقطع فيديو كشف فيه عما تم إنجازه استعدادًا لحفل ميدل بيست.

وأكد آل الشيخ أنه عاد للرياض لحضور هذه الفعالية الكبرى والاستمتاع بها مع الجمهور السعودي وتحقيق إنجاز كبير في مجال الترفيه بالمملكة.

وأعلن آل الشيخ أن ميدل بيست سوف تحتوي على 100 فنان دي جي وحفلات موسيقية متنوعة إضافة إلى حضور عدد كبير جدًا من الفنانين العرب لهذا الحدث الضخم.

وأوضح أن من أبرز الفنانين الذين من المفترض حضورهم لهذا الحدث الفنان عمرو دياب والفنان ماجد المهندس والفنان راشد الماجد ومحمد حماقي وعدد كبير من النجوم الذين سوف يُقدمون ميكسات موسيقية عالمية.

وسوف تحتوي الفعالية على 4 مطاعم عالمية و60 شيفًا عالميًا في أكشاك صغيرة لتقديم أمتع أنواع الطعام للحضور، وتشمل الفعالية كذلك حراجًا عالميًا للسيارات، ودعا تركي آل شيخ المواطنين للمبادرة بحجز التذاكر الخاصة بهم لحضور هذه الفعالية قبل نفاد الكمية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لموسم الرياض، أمنياتنا للجميع بأوقات ممتعة.

وتدشن العاصمة السعودية الرياض مهرجان MDL Beast، للموسيقى والذي يقام لأول مرة في العالم، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، ويجمع الموسيقى والفن والثقافة، ويعد هذا الحدث العالمي الأبرز، تتويجًا لنجاح موسم الرياض الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.

وسيكون عشاق الموسيقى في السعودية والمنطقة والعالم على موعد مع احتفالية كبرى تتسع لـ70 ألف شخص، حيث سيشمل المهرجان 18 عنوانًا عالميًا و28 عرضاً عالمياً بما في ذلك Afrojack و Camelphat و J Balvin و Tiësto، حيث سيحل من أبرز الضيوف كل من: ديفيد غيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، مثل EDM DJ Cosmicat و DJ Duo Dish Dash، إضافة إلى عدد من الفنانين العالميين الآخرين الذين ستعلن مشاركتهم خلال الأيام المقبلة.