بدء تداول سهم أرامكو بعد قليل
جلسة مزاد الافتتاح تبدأ في تمام الـ9:30 

بدء تداول سهم أرامكو بعد قليل

2019/12/11
الساعة 9:37 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تشهد السوق المالية بعد قليل إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو بالرمز 2222، حيث سيكون بإمكان المكتتبين بيع أسهمهم مع بدء التداول مع إمكانية شراء الآخرين الأسهم المدرجة مباشرة من السوق.

وتبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح في تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحًا، فيما سيتم اليوم فقط تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لأرامكو لمدة 30 دقيقة إضافية.

وستكون نسبة تذبذب السهم بحدود 10%، فقط، وبحسب نسب التذبذب المعلن سيكون مسموحًا للسهم بالتحرك بما لا يتجاوز 35.2 ريال، صعودًا ولا يقل عن 28.8 ريال.

كما أكدت شركة السوق المالية (تداول) أن سعر الإدراج سيكون 32 ريالًا، وسيتم تطبيق حد التذبذب اليومي ±10% من 32 ريالًا، حيث تطبق نسبة التذبذب لليوم كاملًا وليس لكل جلسة تداول.

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