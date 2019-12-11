بدء تشغيل محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز

المواطن - جدة

أعلنت هيئة الطيران المدني، صباح اليوم الأربعاء، عن بدء تشغيل محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز الجديد.

ولفتت الهيئة إلى أن أولى الرحلات كانت إلى محطتَي المدينة المنورة ورابغ.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، عن استئناف رحلاتها، اليوم الأربعاء، وذلك بعد جاهزيته للتشغيل، ونجاحها في تجهيز محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وأشار مدير عام قطار الحرمين السريع للتشغيل والصيانة المهندس ريان الحربي، إلى أن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين ما بين محطات المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، مؤكدًا جاهزيته للتشغيل بعد إتمام جميع الاختبارات اللازمة من خلال الرحلات التجريبية والتحقق من المعايير لضمان التشغيل الآمن، على أن تستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة الأسبوع الذي يليه.