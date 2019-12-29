بدر بن سلطان يتفقد جوًا الهدا والشفا وساحل الطائف

بدر بن سلطان يتفقد جوًا الهدا والشفا وساحل الطائف

2019/12/29
الساعة 8:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الطائف

تفقد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان جوًا الهدا والشفا والشريط السياحي بالطائف واستمع لشرح عن طبيعة المنطقة.

عقب ذلك وقف سموه ميدانيًا على المقومات الطبيعية والزراعية في الشفا والهدا والشريط السياحي واطلع على ما تمتلكه من ميزات نسبية.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة استقبل في مكتبه بالطائف اليوم، مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة إلى شرح عن مشروعات جامعة الطائف، ومن بينها آخر ما وصلت إليه الأعمال القائمة في مشروع المدينة الجامعية الجديدة في سيسد، وغيرها من المشروعات في الحرم الجامعي بالحوية، والكليات الجامعية في الفروع.

واطلع سموه على المبادرات والأعمال التطوعية التي قدمتها الجامعة لخدمة المجتمع المحلي، ومنها إطلاق بوابة العمل التطوعي، وتأسيس العديد من الفرق التطوعية المتخصصة وذلك ضمن أعمالها للإسهام في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 لزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع، كما اطّلع على أعمال أكاديمية الشعر العربي.

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