بدر بن سلطان يزور الشيخ الشثري في منزله

المواطن - مكة المكرمة

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، اليوم الأحد، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري، في منزله بالطائف.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة استقبل في مكتبه بالطائف، اليوم، مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة إلى شرح عن مشروعات جامعة الطائف، ومن بينها آخر ما وصلت إليه الأعمال القائمة في مشروع المدينة الجامعية الجديدة في سيسد، وغيرها من المشروعات في الحرم الجامعي بالحوية، والكليات الجامعية في الفروع.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على المبادرات والأعمال التطوعية التي قدمتها الجامعة لخدمة المجتمع المحلي، ومنها إطلاق بوابة العمل التطوعي، وتأسيس العديد من الفرق التطوعية المتخصصة وذلك ضمن أعمالها للإسهام في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 لزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع، كما اطّلع على أعمال أكاديمية الشعر العربي.

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