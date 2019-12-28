بدر بن سلطان يستمع لمقترحات مدراء القطاعات الحكومية بالطائف

المواطن- الطائف

التقى أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، مدراء القطاعات الحكومية بمحافظة الطائف.

#يحدث_الان

أمير منطقة مكة بالنيابة #بدر_بن_سلطان

يلتقي مدراء القطاعات الحكومية بمحافظة#الطائف

.. استمع سموه لمقترحاتهم التنموية ولنبذة

عن المشاريع في المحافظة وشاركهم سموه

طعام العشاء.#إمارة_مكة pic.twitter.com/OjIIhU0C1w — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) December 28, 2019

واستمع الأمير بدر بن سلطان لمقترحات مدراء القطاعات الحكومية التنموية ولنبذة عن المشاريع في المحافظة، كما شاركهم أمير مكة المكرمة بالنيابة طعام العشاء.

جاء ذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة على موقع تويتر.

وفي وقت سابق، وصل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، إلى محافظة الطائف؛ ليباشر يوم غدٍ الأحد ‏أعماله في مكتبه بالمحافظة لمدة أسبوع.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة أعلنت عن صدور توجيه أمير المنطقة بالنيابة، بتأسيس مكتبين له في محافظتي الطائف والقنفذة، يؤدي فيهما مهام عمله بصفة دورية، بهدف التسهيل على أهالي المحافظات الشرقية والساحلية بالمنطقة، وتلمّس احتياجاتهم بشكل مباشر، والوقوف عن كثب على سير العمل في مشاريع التنمية.

تابعنا على تواصل معنا على