بدر بن سلطان يعزي ذوي الشيخ محمد الحصيني

المواطن - مكة المكرمة

قدم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، تعازيه لذوي رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة وعضو مجلس القضاء الإداري الشيخ محمد بن صلاح الحصيني والذي وافته المنية الخميس.

وعبّر أمير مكة بالنيابة خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد في جدة عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.

تابعنا على تواصل معنا على