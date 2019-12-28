برج بريدة أسير الإهمال لأكثر من 30 عاماً

المواطن - فهد العنزي- بريدة

طالب أهالي مدينة بريدة بفتح الاستثمار في برج المدينة الذي تجاوز ٣٠ عاماً دون أي استثمار حقيقي، لا سيما عدم وجود أي تحركات واضحة وصريحة عن هذا المعلم الشهير والبارز والممثل للمدينة.

ويعاني البرج حالياً من سوء الصيانة الخارجية وعدم الاهتمام والتجديد والاستثمار في فتح الإطلالة للبرج والمطاعم والكافيهات والجلسات الشبابية والعوائل.

الجدير بالذكر أن البرج الذي تم افتتاحه عام 1406، ويبلغ ارتفاعه حوالي 66 متراً فوق سطح الأرض، بينما يشبه البناء الأساسي له الكرة الأرضية ويبلغ قطره الداخلي 42 متراً، ويحوي خزان مياه يبلغ حجمه الكلي 8000 متر مكعب ضمن دورة تشغيل الضغط المعتاد، فيما يتكون البرج من أربعة أدوار، الأول والثاني مخصصان للصمامات وخطوط نقل المياه وكونترول مراقبة، والدور الثالث لصالة الاستقبال الرئيسة بمساحة 1000 متر مربع، والرابع “المطل” بمساحة 1200 متر مربع. ويشرف على هذا البرج حالياً فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة⁩ بمنطقة القصيم.

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