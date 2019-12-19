برشلونة ضد الريال .. من يخطف الصدارة قبل نهاية 2019 ؟

المواطن - مروة نبيل

فشل كلاسيكو برشلونة ضد الريال بالأمس في فض شراكة الفريقين على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

برشلونة ضد الريال

ولعب برشلونة ضد الريال بالأمس في معقل الفريق الكتالوني ملعب “كامب نو”، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكانت تطمح الجماهير أن يخطف أحد الفريقين الفوز في مباراة برشلونة ضد الريال بالأمس، للانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم؛ والتفوق على الغريم التقليدي مع نهاية عام 2019.

وبعد مباراة برشلونة ضد الريال الأخيرة، أصبح أمامهما فرصة أخرى لخطف الصدارة خلال مواجهتيهما يومي السبت والأحد، حيث يواجه الفريق الكتالوني ديبورتيفو ألافيس، فيما يلعب المرينغي مع أتلتيك بلباو في الجولة الـ18.

ويتقاسم الفريقان صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد مباراة برشلونة ضد الريال بالأمس، حيث حقق كل منهما 36 نقطة حتى الآن من 17 مباراة، لتشتعل المنافسة على لقب الليغا هذا الموسم.

صراع الهدافين

وجاء التعادل السلبي في مباراة برشلونة ضد الريال بالأمس، ليمنع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيمة من الانفراد بصدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يتقاسما الصدارة بـ12 هدفًا لكل منهما.

ويسير كريم بنزيمة بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وأهدر أكثر من فرصة في مباراة برشلونة ضد الريال بالأمس، فيما لم يُقدم ميسي المستوى المتوقع منه في الكلاسيكو.

تابعنا على