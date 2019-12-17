برشلونة ضد ريال مدريد .. أنظار العالم تتجه نحو كلاسيكو الأرض

المواطن - متابعة

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم بشكل عامي والكرة الإسبانية بشكل خاص إلى ملعب الكامب نو لمتابعة كلاسيكو الأرض كما يحبذ البعض تسميته، والذي سيجمع برشلونة ضد ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي تم تأجيلها منذ الجولة العاشرة لدواعي أمنية.

ويخوض كلا الفريقين المباراة بهدف الانفراد في صدارة الترتيب، حيث يتشاركان الصدارة الآن برصيد 35 نقطة لكلاهما، والفائز في الكلاسيكو سيتجاوز الآخر بفارق 3 نقاط، بينما سيبقى الوضع على ما هو عليه في حال التعادل.

وهناك العديد من الأسلحة الفتاكة للفريقين في كلاسيكو الأرض بين برشلونة ضد ريال مدريد، والتي تجعل كلاً منهما مرشحاً للفوز على حساب الآخر، وفي هذا التقرير سوف نستعرض أبرز العوامل التي تجعل ريال مدريد الأقرب للخروج بالنقاط الثلاث من ملعب الكامب نو رغم صعوبة المهمة.

صحيح أن زين الدين زيدان سبق له خسارة أكثر من كلاسيكو، لكنه انتصر على برشلونة أيضاً في أكثر من مناسبة، وهناك رغبة قوية عند لاعبي ريال مدريد للثأر مما حدث في الموسم الماضي بعد أن تلقوا 3 هزائم وتعادلاً وحيداً في المباريات الأربع التي جمعتهما.

نجوم ريال مدريد استعادوا الثقة مع زيدان التي كانوا يتمتعون بها في ولاية المدرب الفرنسي الأولى، وبتنا نشاهد الفريق يلعب بروح قتالية حتى الرمق الأخير، وهو الشيء الذي كان ينقص الريال في الموسم الماضي، وهو سبب مهم جعل الأخير أكثر رغبة في الفوز في هذا اللقاء، فالمسألة بالنسبة للاعبي الميرنجي ليست مجرد 3 نقاط في مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، وإنما مباراة لإظهار الشخصية الجديدة التي ستقودهم طوال الموسم.