برشلونة وريال مدريد .. والفوز رقم 73 في الكلاسيكو

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة برشلونة وريال مدريد المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

برشلونة وريال مدريد

ووصفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني بـ”الملحمة”.

وأشارت إلى أن البارشا فاز على المرينغي في مباريات برشلونة وريال مدريد بمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم أكثر من أي فريق آخر “72 مرة”، وكذلك الملكي، حيث تغلب على الفريق الكتالوني أكثر من أي ناد آخر “72 مرة”.

وانتهت 34 مباراة جمعت برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم بالتعادل بين الفريقين، وكانت آخر نتيجة بينهما، هي فوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد سجله النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش.

ويدخل برشلونة وريال مدريد مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز، وخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يملك كل منهما 35 نقطة من 16 مباراة، إلا أن الفريق الكتالوني يتصدر البطولة بفارق الأهداف.