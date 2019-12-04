برشلونة يسعى لتمديد عقد ميسي

المواطن - مروة نبيل

تثق إدارة نادي برشلونة الإسباني في تمديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لما بعد عام 2021، موعد نهاية عقده الحالي.

ويتضمن عقد ميسي الفائز مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، بندًا يُتيح له بالرحيل عن برشلونة العام المقبل في حال طلب ذلك.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، اليوم الأربعاء، أن رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، يجري اتصالات شخصية بنفسه مع ميسي للتفاوض بشأن تجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن إدارة نادي برشلونة، لا تشك في رغبة ميسي بالبقاء مع النادي الذي ترعرع في صفوفه منذ الصغر، وتوج معه بجميع الألقاب الممكنة.

وأضافت أن رئيس نادي برشلونة دخل في مفاوضات مع والد ميسي، خورخي، للتقدم بخصوص مسألة تجديد عقد صاحب الـ32 عامًا.

وكان ميسي قد صرح بعد تسلمه جائزة الكرة الذهبية، رغبته في مواصلة اللعب، طالما استمر شعوره بأنه يقدم أفضل المستويات، رغم أنه يعي أن موعد الاعتزال يقترب.