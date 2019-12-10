برشلونة يُتابع بديل دي ليخت

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني يُتابع أحد المدافعين تحسبًا لضمه خلال الموسم الحالي، بعد فشله في ضم الهولندي ماتياس دي ليخت الذي انضم إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن برشلونة لم يُسقط ميلان سكرينيار، مدافع إنتر، من حساباته بعد، حيث يحظى اللاعب باهتمام كبير من قبل مسؤولي البارشا، خاصة أنهم كانوا يضعونه كصفقة بديلة للهولندي دي ليخت.

وكان نادي برشلونة الإسباني يُنافس يوفنتوس على ضم دي ليخت، قبل أن يفضل المدافع الهولندي الانضمام إلى صفوف اليوفي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن السكرتير الفني لنادي برشلونة إريك أبيدال، وعضو اللجنة الفنية بالبارشا، رامون بلانيز، كانا في ملعب “سان سيرو”، يوم الجمعة الماضي، لحضور لقاء إنتر وروما، لمشاهدة سكرينيار عن قرب.