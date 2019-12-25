برشلونة يُجدد رغبته بضم نيمار

المواطن - محمد سمعه

سيعود نادي برشلونة الإسباني في صيف عام 2020، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر موقع LE 10 SPORT الفرنسي أن برشلونة سيعود مجددًا لفكرة التعاقد مع نيمار في صيف 2020، وذلك في حال لم يُوفق النادي الكتالوني في ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي أو الهولندي دونيل مالين مهاجم بي إس في أيندهوفن الهولندي.

وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو قادمًا من برشلونة.

ودخل ريال مدريد الإسباني في فترة من الفترات في منافسة مع برشلونة للتعاقد مع نيمار في صيف 2020، لكن يبدو أن الريال لم يعد مهتمًّا بضم اللاعب.

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