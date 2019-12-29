برشلونة يُوضح موقفه حول بيع فيدال

المواطن - محمد سمعه

أوضح نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد موقفه حول بيع النجم التشيلي أرتورو فيدال خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اهتمام ناديي إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين بالتعاقد معه.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية إن نادي برشلونة بقيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي لا يريد التفريط في فيدال كونه عنصرًا مهمًا من عناصر الفريق الأول.

كذلك يؤيد الفرنسي إيريك أبيدال مسؤول برشلونة الإبقاء على فيدال الذي قدم أداءً إيجابيًا مع برشلونة خلال الفترة الأخيرة.

ويريد إنتر ميلان تقديم عرض مُحسّن إلى فيدال لإقناعه بمغادرة برشلونة والانضمام لكتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بالفترة المقبلة.

وكان أرتورو فيدال انضم لـ صفوف برشلونة في عام 2018 قادمًا من صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني، كما سبق لفيدال الفوز بلقب كوبا أمريكا مرتين عامي 2015 و 2016 مع المنتخب التشيلي.

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