برعاية الملك سلمان.. انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن - واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، الذي ينظِّمه نادي الإبل خلال الفترة من الـ 18 من الشهر الحالي حتى 23 / 5 / 1441 هـ، الموافق 15 ديسمبر حتى 18 يناير في الصياهد الجنوبية للدهناء.

وبهذه المناسبة رفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل ـ حفظهما الله ـ على الرعاية والدعم لهذا المهرجان، سعياً لترسيخ الثقافة والتراث الوطني وتعزيز الجوانب الحضارية والوطنية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: “إن رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا الحدث الوطني الذي يعكس ما تتمتع به المملكة من إرث ثقافيّ أصيل، وتراث وطنيّ متنوع، تمثل أحد أوجه هذا الدعم لمربي ومحبي الإبل في المملكة العربية السعودية والوطن العربي”.

وأضاف: “المهرجان يمثل إحياءً للتراث ومحافظة عليه، ولما للإبل ومكانتها الثقافية عند العرب لا سيما في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتوفير منظومة اقتصادية متكاملة من حيث المزاد والمستلزمات والصناعات المتعلقة بالإبل وتنمية عوائده للمجتمع والمهتمين بهذا التراث العربي الأصيل.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل حرص النادي على أن يظهر المهرجان في نسخته الرابعة بالشكل المميز لاسيما أنه سيشهد العديد من النقلات النوعية سواء في المسابقات أو الفعاليات، إضافة إلى الطرق الحديثة المستخدمة في الفحص، حرصاً من النادي على تحقيق أقصى درجات العدالة بين المشاركين، وفق تطلعات القيادة الحكيمة، ووصولاً إلى تحقيق الأهداف التي أنشأ النادي من أجلها، سائلاً الله في ختام تصريحه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجعلهما ذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرار.