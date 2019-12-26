برهم صالح يعلن استقالته : مسؤولية الرئيس حقن الدماء

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح استعداده لتقديم استقالته للبرلمان وذلك تفادياً للإخلال بالدستور، بعدما وصلت عملية ترشيح رئيس الحكومة إلى طريق مسدود.

وقال صالح إن الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يعبر عن إرادة الشعب مشيرًا إلى أن مسؤولية الرئيس حفظ السلم الأهلي وحقن الدماء.

وكان الرئيس العراقي تلقى خطاباً من تحالف البناء بوصفه الكتلة الأكبر يسمي فيها قصي السهيل رئيسًا للحكومة لكن حدثت خلافات حول مفهوم الكتلة الأكبر التي ينص الدستور العراقي على حقها في تسمية رئيس الحكومة ما دفع السهيل إلى التراجع عن قبول التكليف.

وأضاف الرئيس العراقي: وصلتني عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر تناقض بعضها بعضاً، معلنًا اعتذاره عن تكليف مرشح عن كتلة البناء.

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