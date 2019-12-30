برونو أوفيني .. رأسه الذهبية قد تحرج جماهير الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

فتحت الجماهير الاتحادية النار على صفقة انتقال البرازيلي برونو أوفيني مدافع نادي النصر السابق ولاعب الوكرة القطري الحالي من قبل قدوم اللاعب والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وتعددت أسباب جماهير الاتحاد حول خوفها من صفقة برونو أوفيني كونه مدافعًا لا يستطيع تأدية التغطية الدفاعية بشكل جيد بجانب أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي كان عليها بذل مزيدًا من الجهد لاختيار مدافع أفضل من برونو أوفيني من أجل ضمه.

ومع اقتراب الاتحاد من ضم برونو أوفيني، قد ينجح المدافع البرازيلي صاحب الـ28 عامًا في إحراج جماهير الاتحاد بالمساهمة في تحسين أوضاع العميد بجدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إضافة إلى المساهمة في تتويج العميد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويملك برونو أوفيني القدرة على إحراز الأهداف الحاسمة برأسه كونه يُجيد ألعاب الهواء، وهذا ما سيساعد الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

رأس أوفيني تُساهم في تتويج النصر

وخير دليل على ذلك هو أن رأس برونو أوفيني الذهبية ساهمت في الموسم الماضي بتتويج ناديه السابق النصر بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن أحرز هدفين في شباك الهلال بديربي الرياض الذي أُقيم يوم 29 مارس الماضي وفاز النصر بنتيجة 3-2 وصعد لصدارة الدوري حيث حافظ على الصدارة حتى الجولة الأخيرة يوم 16 مايو ليكون أصفر العاصمة هو بطل مسابقة دوري المحترفين.

الحكم المبكر يقتل الصفقة

بالطبع سيكون من الخطأ الحكم مبكرًا على صفقة برونو أوفيني التي لم تتم حتى الآن بشكل رسمي لنادي الاتحاد، ولكن خبرات اللاعب البرازيلي في الدوري السعودي ستؤهله وبكل قوة للتألق مع الاتحاد وسد الثغرة الدفاعية الواضحة بصفوف الفريق الأول بالمرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن إدارة الاتحاد نجحت أيضًا في حسم صفقة الأرجنتيني ليوناردو غيل مع صفقة برونو أوفيني ليكون اللاعبين هما أول صفقتين للفريق الاتحادي بفترة الانتقالات الشتوية.

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