بريجوفيتش حائر بين باوك وبشكتاش

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن الصربي ألكسندر بريجوفيتش سيُغادر صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة kurir الصربية، اليوم الأربعاء، إلى أن بريجوفيتش يملك عرضًا مميزًا من نادي بشكتاش التركي، بالإضافة إلى عرض آخر من فريقه السابق، باوك اليوناني، مؤكدة أن نجم الاتحاد يُفاضل بين الناديين.

وشددت الصحيفة الصربية، على أن بريجوفيتش يحصل على راتب سنوي ضخم من نادي الاتحاد يصل لـ6 ملايين يورو، إلا أنه يُفضل الرحيل عن العميد خلال الفترة المقبلة؛ حتى إذا كان الراتب أقل.

وتبدو فرصة عودة بريجوفيتش إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك اليوناني أكبر من الانتقال إلى بشكتاش، خاصة أنه يتمتع بعلاقة مميزة مع مالك النادي واللاعبين، والجماهير التي تُطالب بعودته.

وكان بريجوفيتش صاحب الـ30 عامًا، قد انضم إلى نادي الاتحاد يناير الماضي، قادمًا من باوك، ولعب مع العميد 25 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، وأحرز 12 هدفًا وصنع 5 آخرين.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والخسارة في 8 مواجهات.

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