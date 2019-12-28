بريطانيا تضع قوانين جديدة للهجرة

المواطن - متابعة

تعتزم بريطانيا تقديم قوانين جديدة للهجرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأوضح تقرير بثته قناة الغد أن بريطانيا تعهدت بأن يشمل النظام الجديد كل القادمين إلى بريطانيا من حول العالم دون أولوية للأوروبيين

وأفاد تقرير قناة الغد بأن النظام الجديد يعتمد مبدأ النقاط ويستهدف استقطاب العمال المهرة للمساهمة في اقتصاد المملكة المتحدة والمجتمعات المحلية والخدمات العامة، كما أن النظام الجديد سينهي حرية التنقل والعمل للأوروبيين.

وأشار التقرير إلى أن مسألة الهجرة كانت أكثر الأسباب وراء التصويت في بريطانيا في استفتاء الخروج 2016.

وفي سياق التقرير أكد مصطفى بزركان، المحلل الاقتصادي، أن لندن تعتبر أكبر حي مالي في الاتحاد الأوروبي.

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