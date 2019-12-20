بزدار: المملكة دائمًا تقف مع باكستان في الأوقات الصعبة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال رئيس وزراء إقليم البنجاب، سردار عثمان خام بزدار، إن المملكة دائمًا ما وقفت مع باكستان في الأوقات الصعبة، وأن البلدين يتمتعان بعلاقات دينية وتاريخية وثقافية كبيرة.

وتابع: الشعبان السعودي والباكستاني يتمتعان بعلاقة أخوة كبيرة، وقد دعمت المملكة باكستان دائمًا على الجبهة الدبلوماسية، بينما تعززت العلاقات بين البلدين خلال فترة ولاية رئيس الوزراء عمران خان، بحسب موقع باكستان توداي.

وبدوره قال سفير المملكة لدى باكستان، نواف بن سعيد المالكي: تُولي المملكة أهمية كبيرة للعلاقات مع باكستان، العلاقات بين البلدين تتعزز، وعلاقة الحب بينهما تنمو أكثر.

وكان استقبل سفير المملكة لدى باكستان، مساء الخميس، رئيس وزراء البنجاب عثمان بزدار، في سفارة المملكة بإسلام آباد، العاصمة الباكستانية؛ لمناقشة الأمور المتعلقة بتعزيز العلاقات بين المملكة وباكستان إلى جانب تعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة.

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