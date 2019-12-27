بشأن التعليم.. بدر الفرحان: مفاجأة سارة الأسبوع القادم
لم يحدد أي تفاصيل أخرى بشأنها

بشأن التعليم.. بدر الفرحان: مفاجأة سارة الأسبوع القادم

2019/12/28
الساعة 12:06 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن وزير الثقافة، بدر بن عبدالله بن فرحان، عن مفاجأة سارة الأسبوع المقبل.

وقال بدر الفرحان في تغريدة له عبر تويتر مساء اليوم الجمعة: “التعليم أولًا.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم”.

ولم يوضح وزير الثقافة أي تفاصيل أخرى عن المفاجأة، وإن علق البعض بأنها خاصة بمبادرة جديدة من الوزارة تخص التعليم في المملكة.

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عبدالله
ضيف
عبدالله

للأسف وزرات بلا قيادة ولا تخطيط وبالذات التعليم تغيير في تغيير والضحية الطالب والمنهج والجوهر ويا قلب لا تحزن .

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8 ساعة
الهلال جابرييل فرانكو
ضيف
الهلال جابرييل فرانكو

الهلال جابرييل فرانكو

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21 ساعة
نتينثز
ضيف
نتينثز

اش

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3 ساعة


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