بشأن التعليم.. بدر الفرحان: مفاجأة سارة الأسبوع القادم

المواطن - الرياض
أعلن وزير الثقافة، بدر بن عبدالله بن فرحان، عن مفاجأة سارة الأسبوع المقبل.
وقال بدر الفرحان في تغريدة له عبر تويتر مساء اليوم الجمعة: “التعليم أولًا.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم”.
ولم يوضح وزير الثقافة أي تفاصيل أخرى عن المفاجأة، وإن علق البعض بأنها خاصة بمبادرة جديدة من الوزارة تخص التعليم في المملكة.
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ضيف
للأسف وزرات بلا قيادة ولا تخطيط وبالذات التعليم تغيير في تغيير والضحية الطالب والمنهج والجوهر ويا قلب لا تحزن .
ضيف
الهلال جابرييل فرانكو
ضيف
اش
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