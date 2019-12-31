بطء في نظام نور بالتزامن مع إعلان نتائج الاختبارات

المواطن - الرياض

فوجئ أولياء الأمور ببطء نظام نور بالتزامن مع إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول حيث لم يتمكن البعض من الدخول إلى الموقع بسبب بطء النظام.

هذا وتتيح وزارة التعليم خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب 1441 للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية برقم الهوية فقط أو رقم الدخول الخاص بالطالب أو من خلال حساب ولي الأمر في موقع نظام نور.

ويمكن التسجيل في نظام نور من خلال الرابط التالي للاستعلام ومتابعة نتائج الطلاب (هنا).

ويمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور برقم الهوية ، حيث يتطلب ذلك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الرمز التأكيدي ومن ثم الدخول على نظام نور للنتائج.

اضغط بعد ذلك على كلمة “التالي”، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائياً عند كل دخول.

وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم عن موعد ظهور نتائج طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، والمتوسطة والثانوية , فإنها ستكون مباشرة عقب انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول “الاختبارات التحريرية”.

ولقد انتهت اختبارات الابتدائي للصف الثالث والرابع والخامس والسادس يوم الخميس الماضي , فيما ينتهي طلاب المتوسط والثانوي من اختباراتهم لبعض الصفوف اليوم الاثنين وبعضها يوم غدٍ الثلاثاء “بحسب جدول الاختبارات لكل مدرسة تختلف عن الأخرى”.

ويمثل نظام نور حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب، ويمكن كذلك للمديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور، وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.

ويقوم موقع نظام نور بتقديم العديد من الخدمات للمعلمين والمعلمات بجانب إعلان نتائج الاختبارات، ومن بينها خدمة التقديم على الإجازات وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.

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