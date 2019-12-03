بعد استئناف المساعدة المقطوعة متى الدفعة القادمة؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطنون بشأن موعد إيداع الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة، وذلك بعد أن تم إيداع دفعة جديدة للمستفيدين يوم أمس الاثنين، وذلك بعد أن تأخرت المساعدة المقطوعة فترة كبيرة قبل أن يتم إيداعها.

ويأمل مواطنون في أن يستمر إيداع الدعم للدفعات الجديدة، خاصة للمستفيدين على قوائم الانتظار.

ويمكن الاستعلام عن المساعدات المقطوعة بالدخول إلى الصفحة الرئيسة لبوابة العمل والتنمية الاجتماعية ثم استعراض جميع الخدمات وبعدها الدخول إلى خدمة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة.

وبعد الوصول إلى شاشة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة يتطلب ذلك إدخال السجل المدني والرمز التأكيدي الظاهر أسفل الشاشة، ثم يتم الاستعلام عن حالة المساعدات المقطوعة عبر الرابط التالي: من هنا

وتساءل مواطنون بشأن موعد إيداع الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة، فيما دعت العمل والتنمية الاجتماعية إلى ضرورة الاستعلام عن حالة الطلب في المساعدة المقطوعة وذلك من أجل معرفة حالة الطلب المقدم من خلال زيارة البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة أو من خلال الاتصال على الرقم التالي 19911.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أكدت سابقًا، عدم صحة ما يُشاع حول توقف المساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي، وأنها ما زالت تستقبل طلبات التسجيل للاستفادة من المساعدة المقطوعة، وتقوم الوزارة بصرف الدفعات الجديدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين هم على قوائم الانتظار.