بعد استدراجهم.. مصرع حوثيين في كمين محكم بالضالع

المواطن - واس

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم، في كمين محكم نفذته وحدة من الجيش اليمني بمحافظة الضالع، جنوب البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني ” إن قوة من الجيش استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل، باتجاه منطقة باب غلق غربي مديرية قعطبة، شمال المحافظة”.

واستهدفت قوات الجيش المجموعة الحوثية، وأوقعت فيها قتلى وجرحى، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار، باتجاه منطقة بيت الشرجي شرقي مدينة الفاخر، وفقًا لموقع سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية.

كما أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل للمليشيا الحوثية، باتجاه موقعي “القهرة”، و”وينان”، شمالي منطقة مريس، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية.

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