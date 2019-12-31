بعد البريكست.. هذه هي حقوق البريطانيين في الاتحاد الأوروبي

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تحدد تاريخ مغادرة المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم بريكست، في 31 يناير، ومع ذلك، فإن أولئك الذين كانوا يرغبون في البقاء في الاتحاد الأوروبي قد يشعرون أنه سيكون هناك وقت للتمتع بحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي؛ لأن المملكة المتحدة ستبقى جزءًا من السوق الموحدة لمدة 11 شهرًا أخرى، وهي بحسب ما عرضت صحيفة الغارديان البريطاني:

1- عطلة في الاتحاد الأوروبي:

سيُتاح للمواطن البريطاني السفر إلى أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر 2020 دون أي عوائق مثل التأشيرات، وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من المرجح أن تستمر الرحلات بدون تأشيرة للإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا.

2- شغل وظائف:

خلال الفترة الانتقالية، سيظل للطلاب وأي عمال آخرين الحق في العمل في دولة عضو أخرى؛ وذلك لأن قواعد حرية الحركة، التي تشمل حرية حركة العمل، لا تزال قائمة أثناء وجود المملكة المتحدة في السوق الموحدة، لكن من المرجح أن ينتهي هذا في 31 ديسمبر من العام المقبل.

3- التقاعد:

بعض أولئك الذين كانوا يحلمون بالتقاعد في الاتحاد الأوروبي، سيكون لديهم عام 2020 فقط لتحقيق حلمهم، لكن بعد ذلك، فالتقاعد والمعاش المُرسل من المملكة ضمن الحقوق الرئيسية التي لم يتم التفاوض عليها بعد.

4- برنامج دراسة ايراسموس:

درس نحو 17 ألف طالب بريطاني في دولة عضو أخرى وفقًا لأحدث البيانات لعام 2017/2018، ومن المأمول أن يستمر إراسموس، برنامج للتبادل الطلابي للاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا، لكن هذا يعتمد على المفاوضات حول العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

5- تمويل الاتحاد الأوروبي للبحوث العلمية:

سيظل المواطنون البريطانيون قادرين على التقدم بطلب للحصول على تمويل في برامج Horizon2020 خلال الفترة الانتقالية.

6- تمويل التنمية الإقليمية والاجتماعية:

ينطبق ذلك أيضًا على صناديق التنمية الإقليمية الأوروبية والصناديق الاجتماعية الأوروبية، والتي كانت مصادر مهمة لتطوير البنية التحتية والبيئة في المناطق الريفية والعديد من المنظمات غير الهادفة للربح التي تسعى إلى مساعدة الناس على العمل في المناطق الفقيرة.

7- تمويل الفنون:

سيظل تمويل برنامج Creative Europe للقطاعات الثقافية والإبداعية مفتوحًا أمام الطلبات البريطانية.

8- جائزة الأدب:

فازت الكاتبة البريطانية ميليسا هاريسون بجائزة الاتحاد الأوروبي للآداب في عام 2019 عن روايتها بين الشعير، التي تستكشف أخطار القومية وكراهية الأجانب، ولا تزال فرصة الترشح متاحة أمام المواطنين البريطانيين في 2020.

9- الرعاية الصحية:

يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي بالحق في الحصول على الرعاية الصحية في أي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي ويتم تعويضهم عن الرعاية في الخارج من قبل بلدهم الأم، هذا بالإضافة إلى الرعاية الصحية الطارئة للسياح بموجب نظام Ehic.

10- الحقوق الأوروبية:

وأخيرًا، سيحتفظ المواطنون البريطانيون، سواء كانوا يعملون أم متقاعدين، بحقوقهم في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الفترة الانتقالية.

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