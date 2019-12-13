بعد العملية .. خبر سار لـ وليد عبدالله

المواطن - محمد سمعه

يُجهز نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، خبرًا سارًّا للحارس وليد عبدالله حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بعد إجرائه للعملية الجراحية في ركبته.

وتأتي مفاجأة إدارة النصر بنيتها التجديد للحارس وليد عبدالله لمدة موسم؛ وذلك بسبب أهميته كلاعب صاحب خبرات يُفيد اللاعبين خارج الملعب.

وكان وليد عبدالله انضم لصفوف النصر في عام 2017 قادمًا من صفوف نادي الشباب، وينتهي عقده الحالي في صيف 2020.

من ناحية أخرى، أعلن نادي النصر أمس الخميس عن نجاح العملية الجراحية في ركبة الحارس وليد عبدالله حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي التي أُقيمت له في بريطانيا.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن العملية الجراحية أُجريت لوليد عبدالله من أجل تنظيف غضروف الركبة، وذلك على يد الدكتور لا فال في العاصمة البريطانية لندن.

وقبل إجراء العملية الجراحية، تمنت إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، أمنية خاصة وذلك من أجل علاج الحارس وليد عبدالله.

وستحاول إدارة النصر التفاوض مع الطبيب المعالج للحارس وليد عبدالله في بريطانيا؛ من أجل تقديم موعد العلاج قبل دخول إجازة أعياد الميلاد في أوروبا، مما يؤخر علاج حارس النصر وبالتالي تأخير عودته للملاعب.

ومن المنتظر أن يخضع وليد عبدالله لمدة شهر للتأهيل في الرياض بعد نهاية فحوصاته في بريطانيا.