بعد الموزة.. ساندوتش بأكثر من 120 ألف دولار!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلن مطعم وجبات سريعة في الولايات المتحدة عن أحدث تحفة فنية، وهو الساندوتش The Sandwich، وهو يضم وجبة دجاج، مثبت على قماش أبيض، في معرض سان بول في ميامي.

يصل سعر القطعة الفنية من مطعم بوبايز، إلى مبلغ ضخم قدره 120،003.99 دولار، ويأتي في الوصف: عمل فني مكون من بريوش محمص، قطعتان مخلل، دجاج مقلي، ومايونيز، وشريط لاصق، وقطعة قماش أبيض.

وعادة ما يُباع هذا الساندوتش الشهير، في جميع أنحاء الولايات المتحدة بـ 3.99 دولار.

العمل الفني للساندوتش مستوحى من قطعة الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، التي عُرضت في معرض آرت بازل ميامي، وكانت عبارة عن موزة ناضجة مثبتة على حائط المعرض، وبيعت قطعتان من العمل الفني بـ 120 ألف دولار، في حين ارتفع سعر النسخة الثالثة إلى 150 ألف دولار، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.