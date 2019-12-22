بعد المونديال .. رسالة جيوفنكو تُربك حسابات إدارة الهلال

المواطن - محمد سمعه

تسببت رسالة اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم الهلال في إرباك حسابات إدارة فهد بن نافل، خاصة أن الرسالة جاءت مفاجئة بعد مشاركة الهلال بكأس العالم للأندية.

وقالت تقارير إخبارية إن جيوفنكو شعر بأنه أدى مهمته مع الهلال بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا والذهاب للمونديال، حيث طلب من الإدارة السماح له بالرحيل في يناير.

طلب غير متوقع

بالطبع الطلب جاء مفاجئًا خاصة أن جيوفنكو يتبقى له موسمان في عقده الحالي مع الفريق الهلالي، بجانب أن إدارة الهلال لم تحدد حتى الآن البديل المناسب للاعب الإيطالي.

شرط الهلال لرحيل جيوفنكو

وربما توافق إدارة الهلال على رحيل جيوفنكو، ولكن في حال أتى بعرض مالي مناسب.

وكان جيوفنكو، انضم لفريق الهلال في يناير 2019 قادمًا من نادي تورنتو الكندي.

وشارك جيوفنكو في مباراة الهلال ومونتيري المكسيكي أمس السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع حيث خسر الهلال الميدالية البرونزية بركلات الجزاء الترجيحية.

وكانت مباراة الهلال ومونتيري انتهت في الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل لفريق الهلال كل من البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي غوميز في الدقيقتين الـ34 والـ65 من عمر اللقاء، بينما سجل لنادي مونتيري كل من جونزاليس وميزا في الدقيقتين الـ55 والـ60.

وعادت بعثة نادي الهلال إلى الرياض صباح اليوم الأحد، بعد انتهاء مشاركة الأزرق في كأس العالم للأندية واحتلاله للمركز الرابع.

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