بعد انتقاد المسابقات.. الراشد يُعلق على أزمة ضغط المباريات

المواطن - مروة نبيل

علق رئيس لجنة المسابقات، أحمد الراشد، على الانتقادات الموجهة إلى اللجنة، بسبب ضغط مباريات الفرق المشاركة في البطولات الآسيوية والعربية.

وأكد الراشد أن اللجنة راعت اللائحة التنظيمية للدوري والمعايير المعلن عنها مسبقًا قبل بداية الموسم، مشددًا على حرص اللجنة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة بشكل عام، والمشاركين آسيويًّا بشكل خاص.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات أنه تم عقد اجتماعٍ حضره ممثلٌ عن كل نادٍ، من أجل أن يتم الإعلان عن جدول الدور الثاني بأفضل شكل ممكن.

وعن تعرض الأندية المشاركة آسيويًّا لضغط المباريات، قال: “المشاركات الآسيوية والعربية وتوقفات أيام فيفا، بالإضافة إلى الإيقاف المفاجئ للدوري من أجل المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي”.

واختتم الراشد تصريحاته قائلًا: “ومع تزامن العشر الأواخر وعيد الفطر في نهاية الموسم، كل هذه الظروف وضعت لجنة المسابقات أمام خيارات محدودة، ومثل هذه الظروف قد تحدث في أغلب دوريات العالم المحترفة”.

وكان مدرب نادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، قد انتقد لجنة بسبب جدولة مباريات الزعيم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يخوض الفريق مباراة كل 3 أيام، مؤكدًا أن اللاعبين لم يحصلوا على راحة.

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