بعد تداول شائعة وفاته.. محمد عبده في نزهة بالصحراء
بعد وعكة صحية تعرض لها

بعد تداول شائعة وفاته.. محمد عبده في نزهة بالصحراء

2019/12/09
الساعة 10:14 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, مشاهير
1
طباعة
المواطن - الرياض

تداول العديد من محبي المطرب الكبير محمد عبده، شائعة وفاته، بشيء من السخرية، لاسيما بعد أن روجت بعض الحسابات أنباء وفاته، نتيجة تعرضه إلى وعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

ودحضاً لهذه الشائعة، نشر الشاعر صالح الشادي صورة حديثة له مع فنان العرب، وهو يقضي أمسية خاصة في ليالي الصحراء الباردة، تجمعهما معاً بينما يقضيان وقتهما في رحلة تنزه ليلية في صحراء الربع الخالي.

ودحضت الصورة، الأخبار المتداولة عن وفاته، والتي لا تعدو كونها مجرد شائعات مفتعلة متكررة، إذ ينعم محمد عبده بخير وسلامة.

وليست هذه أول الشائعات حول وفاة محمد عبده هذا العام، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “تويتر” تداول العديد من الهاشتاقات حول هذا الأمر في وقت سابق.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar

1

1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
ابو فهد
ضيف
ابو فهد

ابو نوره الله يديم عليه الصحه والعافيه
من افضل الفنانيين عندي رجل مادب ومحترم

أعجبني0لم يعجبني  رد
8 ساعة


هل قرأت هذا ؟
  • تفاصيل العثور على المفقود القطري متوفى بمنطقة نائية
    •
  • فيديو مؤثر.. دموع ناقة فقدت صغيرها في الصحراء
    •
  • من الصحراء إلى عرش القارة .. شعار الأخضر في كأس آسيا
    •
  • جورج بوش الأب.. رحيل بطل الحرب العالمية الثانية
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :