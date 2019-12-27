بعد تشريع المملكة.. مواقع عالمية تناقش زواج القاصرات بأمريكا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال موقع واشنطن إكزامنر، إنه في الوقت الذي حظرت فيه المملكة الزواج دون سن 18 عامًا، فهناك أكثر من ربع مليون فتاة قاصر متزوجة في الولايات المتحدة، ويتوقع تقرير للأمم المتحدة أن تتزوج مليار فتاة دون السن القانونية بحلول عام 2030.

تعتمد شرعية زواج الأطفال في الولايات المتحدة على قانون الولاية، وتزوجت بالفعل 200 ألف فتاة أقل من 18 عامًا بين الأعوام 2000 و2015.

قانون الزواج الأمريكي:

على عكس معظم الدول الغربية، تسمح جميع الولايات، باستثناء ولايتي ديلاوير ونيوجيرسي ونبراسكا وميسيسيبي، للقاصرين بالزواج في ظروف معينة، بناء على موافقة الوالدين أو الموافقة القضائية أو الحمل أو مزيج من هذه الحالات.

فيما تسمح معظم الولايات للأفراد البالغين 16 و17 سنة بالزواج بموافقة الوالدين فقط، كما يمكن في بعض الولايات زواج الأطفال تحت سن 16 عامًا أيضًا.

وعلى الرغم من غياب تشريع قانوني للحد الأدنى لسن للزواج، فإن عرف القانون العام، حدد الحد الأدنى التقليدي في هذه الولايات في 14 سنة للبنين و12 سنة للبنات، وتم تأكيد المعلومة من قِبل السوابق القضائية في بعض الولايات.

على سبيل المثال، في ولاية كاليفورنيا وكولورادو وأوهايو وبنسلفانيا لا يوجد حد أدنى لسن الزواج؛ لذلك تستوجب موافقة قضائية وموافقة الوالدين، وإذا ما اُستوفى الشرطان، يمكن تزويج الفتاة في أي سن، أما في ولاية كونتيكت، فالسن الأدنى 16 عامًا وفي هاواي 15 عامًا، وكارولينا الشمالية وألاسكا 14 عامًا.

لماذا يبيح القانون زواج القاصرات في أمريكا؟

نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية تقريرًا بهذا العنوان، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين الذين ينتقدون تلك الممارسة في دول العالم النامي لا يلتفتون إلى المشكلة في بلادهم.

وذكر أن هناك 27 ولاية أميركية لا تحدد قوانينها سنًا للزواج، وبالتالي يسمح بزواج القصر فيها اعتبارا من سن 12 سنة.

وخلص تقرير الإيكونوميست إلى أن ألوان الطيف السياسي المختلفة من اليمين إلى اليسار لا تجد غضاضة في زواج القُصّر، وتجد التجمعات المحافظة والفقيرة مبررًا لذلك، وتصوت ضد أي قانون يجرمه.

ويوضح الإنفوغراف التالي من سكاي نيوز العربية الأرقام الصادمة لزواج القاصرات في الولايات المتحدة:

زواج القاصرات في العالم:

ووجد مركز بيو للأبحاث أن زواج الأطفال لا يزال قانونيًا في أكثر من 110 دولة حول العالم.

القرار السعودي:

ويُذكر أن وزارة العدل السعودية أخطرت كافة المحاكم ومأذوني عقود الزواج، بعدم إجراء أي عقد زواج لمن هم دون سن الـ18 عامًا.

وأكدت الوزارة، أن اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل نصت على أنه يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن 18 عامًا لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرًا كان أو أنثى.

وجاء التعميم الأخير ردًا على استفسارات وردت إلى الوزارة تتعلق بعقود زواج تم إجراؤها لمن هم سنهم أقل من 18 عامًا.

وطالبت الوزارة بتحويل كافة الحالات التي ترد إلى مأذوني عقود الزواج والمحاكم إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.

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