بعد سباعية العدالة.. الهلال يُحقق رقمًا مميزًا

المواطن - مروة نبيل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رقمًا مميزًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه على العدالة بسباعية دون رد.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء الهلال الهجومي ضد العدالة، موضحًا أنه فاز بفارق 7 أهداف أو أكثر 3 مرات في الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف حساب “أوبتا”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يُعد الأكثر فوزًا بهذا الفارق، يليه الاتحاد الذي حقق الفوز بفارق 7 أهداف أو أكثر مرتين.

الهلال ضد العدالة:

ولعب الهلال ضد العدالة اليوم على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق الزعيم فوزًا عريضًا بسباعية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 24 نقطة، ليتقدم 5 مراكز في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل المركز الثاني، علمًا بأنه يملك مباراتين مؤجلتين.

تابعنا على تواصل معنا على