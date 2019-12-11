بعد قرع الجرس.. تداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو في 5 دقائق
تحققت اللحظة التاريخية بالإدراج في السوق المالية

بعد قرع الجرس.. تداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو في 5 دقائق

2019/12/11
الساعة 10:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تحققت اللحظة التاريخية صباح اليوم الأربعاء بقرع جرس افتتاح السوق المالية وإدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو السعودية في تداول.

وبحسب ما ذكرت العربية، تم ‏تداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته.

وكانت تداول قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو السعودية اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

وبحسب العربية، افتتاح سهم أرامكو عند 35.2 ريالًا يرفع تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار.

 

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منى
ضيف
منى

سهم ارامكو اليوم الاربعاء 11/12/2019 نسبة 10%+ بكره الخميس يارب نسبة 10%+…..

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16 ساعة


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