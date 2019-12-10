بعد قليل.. انطلاق فعاليات ملتقى ميزانية 2020
بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات

بعد قليل.. انطلاق فعاليات ملتقى ميزانية 2020

2019/12/10
الساعة 9:17 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تنطلق بعد قليل فعاليات ملتقى ميزانية 2020، بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات في الرياض.

ويمكن الاطلاع على أجندة المٌلتقى من خلال الرابط التالي (هنا) .

وستناقش الجلسة الأولى مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي، فيما خصصت الجلسة الثانية لبحث مستقبل الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين.

وستتناول الجلسة الثالثة البنية التحتية اللوجستية والرقمية وأثرها على الاقتصاد، بينما ستكون ممكنات نمو واستدامة الاقتصاد والفرص الواعدة محور الجلسة الرابعة، وسيتم تخصيص الجلسة الخامسة لمناقشة منظومة الخدمات الأساسية.

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