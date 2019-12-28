بعد مباراة الشباب ضد الأهلي .. صفقة نارية تحل الأزمة

المواطن - محمد سمعه

كشفت مباراة الشباب ضد الأهلي، التي أُقيمت اليوم السبت بالجولة الـ13 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن صفقة مهمة يحتاجها الراقي في فترة الانتقالات الشتوية.

وظهر أداء الراقي خلال مباراة الشباب ضد الأهلي، ضعيفًا هجوميًّا وبطيئًا من ناحية التنفيذ، حيث اعترف المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي بأن الأداء الهجومي للراقي كان بطيئًا وضعيفًا ضد نادي الشباب.

وربما بعد نهاية مباراة الشباب ضد الأهلي، يُفكر الراقي في ضم النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري الذي يشغل مركز خط الوسط المهاجم وصانع الألعاب بشكل جيد.

وقبل مباراة الشباب ضد الأهلي، أكد أحمد بامعوضة المدير التنفيذي للأهلي أن الراقي بحاجة لضم صانع ألعاب؛ مما يجعل الأهلي يفكر في ضم فرجاني ساسي الذي يعاني مع الزمالك المصري بالفترة الحالية.

وكانت مباراة الشباب ضد الأهلي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض حيث سجل اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريا هدف الفوز الوحيد لليث في شباك الأهلي.

وبعد مباراة الشباب ضد الأهلي، علّق خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، على خسارة الأهلي، اليوم السبت.

وقال البلطان: في مباريات الشباب ضد الأهلي، نحن دائمًا متعودون على إسقاط الأهلي، فـ”كعبنا عالٍ” على الأهلي، وليس هناك أي جديد.

وتابع البلطان: مباراة الشباب ضد الأهلي، شهدت غياب ثمانية من اللاعبين الأساسيين لفريق الشباب، وهذه كانت فرصة الأهلي متى يفوز علينا الأهلي ويستغل الفرصة.

وعرضت إحدى لقطات المباراة السر وراء فوز الشباب ضد الأهلي، حيث ظهر لاعبو الشباب وهم ملتفون حول بعضهم البعض ويتحدثون عن ضرورة تحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، كفريق واحد من أجل تحسين وضع الليث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وبعد مباراة الشباب ضد الأهلي، أصبح رصيد الليث 18 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز الثالث خلف النصر المتصدر برصيد 29 نقطة والوحدة صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

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