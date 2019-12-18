بعد مباراة الهلال وفلامنغو .. ثلاث تغريدات تُثير الجدل
بمونديال الأندية

بعد مباراة الهلال وفلامنغو .. ثلاث تغريدات تُثير الجدل

2019/12/18
الساعة 10:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أبدى الحارس الأسطوري لنادي الهلال، محمد الدعيع، استياءه من تقليل البعض من إنجاز نادي الهلال في كأس العالم للأندية بعد تأهله لدور نصف النهائي في مشاركته الأولى.

وكتب الدعيع عبر حسابه الرسمي في تويتر: “دايم الطالب يغار ويكره الطالب المجتهد والمتفوق عليه بكل شيء”.

وعلى الفور رد عبدالله بن زنان، المتحدث السابق باسم النصر، قائلًا: “أيضًا الطالب المجتهد لا يحب الطالب الذي يتم تدليعه بإذاعة المدرسة وهو يعيد السنة عشان عنده واسطة طلعوه بالإذاعة”.

أما الناقد الرياضي سامي القرشي فدخل في الحوار قائلًا عبر تغريدة: “إذا كان الطالب ولد المدير، ويأكل فسحة الآخرين”.

وكان نادي الهلال خسر من فريق فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بثلاثية مقابل هدف في دور نصف النهائي حيث سجل للهلال النجم سالم الدوسري.

وسيواجه الهلال، فريق مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم السبت المقبل.

وأصبح الشغل الشاغل لجماهير نادي الهلال هو الإبقاء على نجم الفريق، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، خاصة أنه واحد من العناصر الأساسية في صفوف أزرق العاصمة.

وتخشى الجماهير الهلالية وجود احتمالية لرحيل غوميز بعد نهاية حلم الهلال بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية عقب الخسارة من فريق فلامنغو البرازيلي بثلاثية مقابل هدف.

وتريد جماهير الأزرق استمرار غوميز مع الفريق أملًا في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا من جديد، إضافة إلى التأهل لمونديال الأندية مرة أخرى.

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