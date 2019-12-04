بـ599 ألف دولار .. معلومات عن أول سيارة طائرة بالعالم

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

ظهرت أول سيارة طائرة في العالم، اليوم في الولايات المتحدة، في ميامي، فلوريدا، وتُسمى هذه المركبة الطائرة Pioneer Personal Air Landing، أو PAL-V، في حدث Miami 2020 and Beyond.

مواصفات السيارة:

1- بحسب موقع ديلي ميل البريطاني، فالسيارة مجهزة بمراوح علوية وخلفية، وتطير على ارتفاع يصل إلى 12500 قدم.

2- تصل سرعتها القصوى إلى 200 ميل في الساعة في الهواء، و100 ميل في الساعة على الأرض.

3- السيارة هولندية الصنع، وهي قيد الإنتاج بالفعل.

4- ستُباع بـ 599 ألف دولار، وعليها 70 طلبًا مسبقًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم التسليم الأول في عام 2021.

5- من المقرر إصدار نسخة أرخص قليلًا بعد ذلك، Pal-V Liberty Sport، بسعر 335 ألف دولار.

6- تتسع السيارة الطائرة لشخصين، وتتحول من سيارة ذات ثلاث عجلات إلى أوتوجايرو في غضون 10 دقائق فقط.

7- تصل إلى 60 ميلًا في الساعة في أقل من 8 ثوان.

8- السيارة مصنوعة من ألياف الكربون والتيتانيوم والألومنيوم.

9- تزن 1500 رطلًا، وتتطلب مدرجًا بطول 540 قدمًا للإقلاع و100 قدم فقط للهبوط.

10- بمجرد الانتهاء من صنعها تمامًا، سيتعين على السيارة إكمال 150 ساعة طيران على الأقل، وخضوعها لاختبارات مكثفة للحصول على شهادتها من وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) التي تتخذ من كولونيا مقرًا لها.

11- يمكن قيادة السيارة لمدة تصل إلى 750 ميلًا.

12- يتم تطوير إصدارات مختلفة من السيارة الطائرة في جمهورية التشيك وسلوفاكيا واليابان والصين والولايات المتحدة.

13- سيحتاج المالك المحظوظ إلى رخصة قيادة ورخصة طيار.

وقال روبرت دينغيمانسي، الرئيس التنفيذي لشركة PAL-V: بعد سنوات من العمل الشاق، والتغلب على التحديات التقنية والتأهيلية، نجح فريقنا في إنشاء سيارة طيران مبتكرة تتوافق مع معايير السلامة الحالية، التي تحددها الهيئات التنظيمية حول العالمية.

وتابع: كانت السيارات الطائرة خيالًا في الأفلام، وستكون واقعًا متاحًا في العام المقبل.