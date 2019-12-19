بكلمة واحدة .. نجم الأخضر يرد على انتقاله لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

حسم عبدالله الحمدان مهاجم الشباب والمنتخب السعودي مصيره بكلمة واحدة، حول إمكانية انتقاله لنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريحات إعلامية قال الحمدان: أشعر بالراحة مع الشباب، ولن أترك الفريق وأرحل.

وبسبب تألق عبدالله الحمدان، مع المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين، رغب الهلال في ضمه لتدعيم صفوفه الهجومية.

من ناحية أخرى، تسببت خسارة الفريق الهلالي من نادي فلامنغو البرازيلي في كأس العالم للأندية، في فتح أعين الأزرق بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على التعاقد مع اللاعب البرازيلي مايكل ريشارد دي أوليفيرا جناح وصانع ألعاب نادي جوياس البرازيلي في يناير المقبل، من أجل تدعيم مركز الجناح وصانع اللعب.

وظهر البرازيلي كارلوس إدواردو والإيطالي سيباستيان جيوفنكو بأداء متذبذب أمام فلامنغو، مما جعل الهلال يفكر في ضم دي أوليفيرا.

وقال الصحافي البرازيلي خوسيه إدواردو سافيوا عبر حسابه في تويتر إن إدارة الهلال قدمت عرضًا قدره 8 ملايين يورو لكنه قوبل بالرفض من قبل إدارة نادي جوياس.

وأضاف الصحافي البرازيلي أن إدارة الهلال تتفاوض حاليًا مع وكيل اللاعب المتواجد في قطر.

جدير بالذكر أن مايكل دي أوليفيرا يبلغ من العمر 23 عامًا ويبلغ طوله 166 سم، وأحرز مع ناديه تسعة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة في الدوري البرازيلي بالعام الحالي.

من ناحية أخرى، يرغب لوشيسكو في تدعيم صفوف حراسة المرمى، حيث يهتم الهلال بالتعاقد مع الحارس فواز القرني حارس مرمى نادي الاتحاد ليكون منافسًا للحارس عبدالله المعيوف على حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بأزرق العاصمة.

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