بلاغات تقود لضبط مصنع خمور في أحد شعاب العيدابي بجازان

المواطن - علي شيبان - جازان

ضبطت الجهات المعنية في جازان مصنعًا للخمور في مركز العيدابي يديره مجهولون في أحد شعاب قرية الصفا بالمركز، وذلك بمتابعة من المحافظ عبدالله بن محمد الظافري، وتعاون الأهالي.

ووردت بلاغات إلى الجهات الأمنية بشأن وجود المصنع، ليتم مداهمة أحد المواقع المشبوهة والذي تبين وجود مصنع للخمور فيه ليتم إتلاف كمية كبيرة من المسكرات واتخاذ الإجراء اللازم.

في سياق متصل، أكد محافظ العيدابي أن الجهود تأتي بتوجيهات من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه محمد بن عبدالعزيز بن محمد، وذلك بتعقب كافة أشكال التهريب والترويج ومتابعة كافة الأنشطة الإجرامية للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وقدم الظافري الشكر للمواطنين في الإبلاغ عن كل ما يمس أمن الوطن والمواطن، داعياً الجميع بالإبلاغ عن كل ما يهدد أمن وسلامة المجتمع.