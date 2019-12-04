بلايلي ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في #إفريقيا

المواطن - مروة نبيل

تواجد نجم النادي الأهلي والمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، يوسف بلايلي، في القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل التي يقدمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يوم 7 يناير المقبل، في احتفالية كبرى في الغردقة.

وكشف كاف عن القائمة النهائية بعد انتهاء المرحلة الأولى من التصويت، وشهدت تواجد نجم النادي الأهلي بلايلي بعد تألقه اللافت مع المنتخب الجزائري لكرة القدم، وتتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019.

وضمت القائمة المرشحة لجائزة الأفضل في إفريقيا، ثنائي المنتخب الجزائري الأول، رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوسف بن ناصر نجم نادي ميلان الإيطالي.

ويتواجد أيضًا نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ومواطنه طارق حامد لاعب وسط الزمالك، بالإضافة إلى المغربي حكيم زياش نجم أياكس أمستردام وزميله في الفريق أندريه أونانا حارس مرمى الكاميرون.

ويتنافس على جائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2019 أيضًا الثنائي السنغالي كاليدو كوليبالي، نجم نادي نابولي الإيطالي، وساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال.