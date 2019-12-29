بلايلي يُشارك في تدريبات الأهلي

المواطن - مروة نبيل

شارك النجم الجزائري يوسف بلايلي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية، اليوم الأحد، بعد غيابه مؤخرًا بسبب الإصابة.

وغاب بلايلي عن مباراة الأهلي الأخيرة ضد الشباب في الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بداعي الإصابة قبل أن يعود للتدريبات الجماعية اليوم.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف دون رد ضد نظيره الشباب، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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